Ческидова Настасья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Сын: Ческидов Харитон Иванович
Отец ребёнка: Ческидов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1772
Отец ребёнка: Ческидов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Ческидов Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Ческидов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Ческидов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Ческидова Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Ческидов Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Ческидов Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно