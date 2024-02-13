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Ческидова Настасья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ческидов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1764

Сын: Ческидов Харитон Иванович

Отец ребёнка: Ческидов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1772

Сын: Ческидов Филлип Иванович

Отец ребёнка: Ческидов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Ческидов Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Ческидов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1779

Сын: Ческидов Антин Иванович

Отец ребёнка: Ческидов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Ческидова Фёкла Ивановна

Отец ребёнка: Ческидов Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Ческидов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ческидов Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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