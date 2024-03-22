Двойникова (Шевякова) Степанида Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойникова (Шевякова) Степанида Маркеловна

Место рождения

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.11.1896 ст.

Дата смерти

24.10.1970

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1896 ст.

Отец: Шевяков Маркел Степанов

Мать: Шевякова Марина Данилова

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Двойников Игнатий Тихонович

Отец ребёнка: Двойников Тихон Иванович

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1918

Сын: Двойников Андрей Тихонович

Отец ребёнка: Двойников Тихон Иванович

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.08.1919

Дочь: Двойникова Екатерина Тихоновна

Отец ребёнка: Двойников Тихон Иванович

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.02.1926

Дочь: Борминская Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Двойников Тихон Иванович

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Двойников Тихон Иванович

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двойников Иван Тихонович

Отец ребёнка: Двойников Тихон Иванович

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Двойников Тихон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двойников Николай Тихонович

Отец ребёнка: Двойников Тихон Иванович

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
24.10.1970
Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
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