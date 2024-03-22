Двойникова (Шевякова) Степанида Маркеловна
Место рождения
Дата рождения10.11.1896 ст.
Дата смерти24.10.1970
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1896 ст.
Отец: Шевяков Маркел Степанов
Мать: Шевякова Марина Данилова
Рождение ребёнка
1915
Сын: Двойников Игнатий Тихонович
Отец ребёнка: Двойников Тихон Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1918
Сын: Двойников Андрей Тихонович
Отец ребёнка: Двойников Тихон Иванович
Рождение ребёнка
16.08.1919
Дочь: Двойникова Екатерина Тихоновна
Отец ребёнка: Двойников Тихон Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1926
Дочь: Борминская Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Двойников Тихон Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Двойников Тихон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Двойников Тихон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Двойников Николай Тихонович
Отец ребёнка: Двойников Тихон Иванович
Смерть
24.10.1970