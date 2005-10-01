Двойников Александр Тихонович
Место рождения
Дата рождения10.09.1940
Дата смерти01.10.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1940
Рождение ребёнка
26.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
1967
Место жительства
1967
Смерть
01.10.2005