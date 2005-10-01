Двойников Александр Тихонович 10.09.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Двойников Александр Тихонович

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Место рождения

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.09.1940

Дата смерти

01.10.2005

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1940

Отец: Двойников Тихон Иванович

Мать: Двойникова (Шевякова) Степанида Маркеловна

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1967
Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1967
Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.10.2005
Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

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