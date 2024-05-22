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Двойников Тихон Иванович

Место рождения

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.06.1896 ст.

Дата смерти

07.12.1961

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1896 ст.

Отец: Двойников Иван Алексеев

Мать: Двойникова Наталья Андреева

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двойников Иван Тихонович

Мать ребёнка: Двойникова (Шевякова) Степанида Маркеловна

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Двойникова (Шевякова) Степанида Маркеловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Двойников Николай Тихонович

Мать ребёнка: Двойникова (Шевякова) Степанида Маркеловна

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Двойников Игнатий Тихонович

Мать ребёнка: Двойникова (Шевякова) Степанида Маркеловна

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.05.1918

Сын: Двойников Андрей Тихонович

Мать ребёнка: Двойникова (Шевякова) Степанида Маркеловна

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.08.1919

Дочь: Двойникова Екатерина Тихоновна

Мать ребёнка: Двойникова (Шевякова) Степанида Маркеловна

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.02.1926

Дочь: Борминская (Двойникова) Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Двойникова (Шевякова) Степанида Маркеловна

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.09.1940

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Мать ребёнка: Двойникова (Шевякова) Степанида Маркеловна

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.04.1941

Сын: Шевяков Владимир Павлович

Мать ребёнка: Шевякова Ульяна Маркеловна

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
07.12.1961
Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область

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