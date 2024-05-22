Двойников Тихон Иванович
Место рождения
Дата рождения16.06.1896 ст.
Дата смерти07.12.1961
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1896 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Двойникова (Шевякова) Степанида Маркеловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Двойников Николай Тихонович
Мать ребёнка: Двойникова (Шевякова) Степанида Маркеловна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Двойников Игнатий Тихонович
Мать ребёнка: Двойникова (Шевякова) Степанида Маркеловна
Рождение ребёнка
14.05.1918
Сын: Двойников Андрей Тихонович
Мать ребёнка: Двойникова (Шевякова) Степанида Маркеловна
Рождение ребёнка
16.08.1919
Дочь: Двойникова Екатерина Тихоновна
Мать ребёнка: Двойникова (Шевякова) Степанида Маркеловна
Рождение ребёнка
14.02.1926
Дочь: Борминская (Двойникова) Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Двойникова (Шевякова) Степанида Маркеловна
Рождение ребёнка
10.09.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Двойникова (Шевякова) Степанида Маркеловна
Рождение ребёнка
27.04.1941
Сын: Шевяков Владимир Павлович
Мать ребёнка: Шевякова Ульяна Маркеловна
Смерть
07.12.1961