Двойникова Наталья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двойникова Наталья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Двойникова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Двойников Иван Алексеев

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Двойников Николай Иванович

Отец ребёнка: Двойников Иван Алексеев

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Сын: Двойников Михаил Иванович

Отец ребёнка: Двойников Иван Алексеев

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1890 ст.

Сын: Двойников Тарасий Иванович

Отец ребёнка: Двойников Иван Алексеев

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.09.1892 ст.

Сын: Двойников Архип Иванович

Отец ребёнка: Двойников Иван Алексеев

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
16.06.1896 ст.

Сын: Двойников Тихон Иванович

Отец ребёнка: Двойников Иван Алексеев

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1899 ст.

Сын: Двойников Георгий (Егор) Иванович

Отец ребёнка: Двойников Иван Алексеев

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Двойников Иван Алексеев

Смерть
Неизвестно
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