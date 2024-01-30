Двойникова Наталья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Двойникова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Двойников Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1885
Сын: Двойников Николай Иванович
Отец ребёнка: Двойников Иван Алексеев
Рождение ребёнка
1889 ст.
Сын: Двойников Михаил Иванович
Отец ребёнка: Двойников Иван Алексеев
Рождение ребёнка
23.02.1890 ст.
Сын: Двойников Тарасий Иванович
Отец ребёнка: Двойников Иван Алексеев
Рождение ребёнка
04.09.1892 ст.
Отец ребёнка: Двойников Иван Алексеев
Рождение ребёнка
16.06.1896 ст.
Отец ребёнка: Двойников Иван Алексеев
Рождение ребёнка
01.04.1899 ст.
Сын: Двойников Георгий (Егор) Иванович
Отец ребёнка: Двойников Иван Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно