Крепость-Кондурча
Шенталинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
867Крепость Кондурчинская, с. каз.при р. Кондурче.1384377278347Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
553. Кондурчинская Крепость, село бывшее государственное, при речке Кондурче, дворов 107, жителей 899, церковь православная, школа, лавка, водяная мельница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
56992Крепость-Кондурчасело54°18'с.ш.51°19'в.д.N-39-067
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
36648440121с Крепость-Кондурчасело