Шевякова Марина Данилова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Даниил Петров
Бракосочетание
08.01.1890
Рождение ребёнка
06.03.1891 ст.
Сын: Шевяков Емельян Маркелович
Отец ребёнка: Шевяков Маркел Степанов
Рождение ребёнка
18.11.1895 ст.
Дочь: Шевякова Варвара Маркеловна
Отец ребёнка: Шевяков Маркел Степанов
Рождение ребёнка
10.11.1896 ст.
Дочь: Двойникова Степанида Маркеловна
Отец ребёнка: Шевяков Маркел Степанов
Рождение ребёнка
17.04.1900 ст.
Дочь: Шевякова Ирина Маркеловна
Отец ребёнка: Шевяков Маркел Степанов
Рождение ребёнка
13.11.1901 ст.
Сын: Шевяков Матвей Маркелович
Отец ребёнка: Шевяков Маркел Степанов
Рождение ребёнка
01.03.1904 ст.
Дочь: Шевякова Ульяна Маркеловна
Отец ребёнка: Шевяков Маркел Степанов
Рождение ребёнка
18.06.1906 ст.
Отец ребёнка: Шевяков Маркел Степанов
Рождение ребёнка
22.10.1910 ст.
Дочь: Шевякова Параскева Маркеловна
Отец ребёнка: Шевяков Маркел Степанов
Рождение ребёнка
18.03.1915
Дочь: Шевякова Дарья Маркеловна
Отец ребёнка: Шевяков Маркел Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно