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Шевякова Марина Данилова

Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Даниил Петров

Мать: не указана

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
08.01.1890

Муж: Шевяков Маркел Степанов

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.03.1891 ст.

Сын: Шевяков Емельян Маркелович

Отец ребёнка: Шевяков Маркел Степанов

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.11.1895 ст.

Дочь: Шевякова Варвара Маркеловна

Отец ребёнка: Шевяков Маркел Степанов

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.11.1896 ст.

Дочь: Двойникова Степанида Маркеловна

Отец ребёнка: Шевяков Маркел Степанов

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
17.04.1900 ст.

Дочь: Шевякова Ирина Маркеловна

Отец ребёнка: Шевяков Маркел Степанов

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.11.1901 ст.

Сын: Шевяков Матвей Маркелович

Отец ребёнка: Шевяков Маркел Степанов

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1904 ст.

Дочь: Шевякова Ульяна Маркеловна

Отец ребёнка: Шевяков Маркел Степанов

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.06.1906 ст.

Сын: Шевяков Петр Маркелович

Отец ребёнка: Шевяков Маркел Степанов

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.10.1910 ст.

Дочь: Шевякова Параскева Маркеловна

Отец ребёнка: Шевяков Маркел Степанов

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.03.1915

Дочь: Шевякова Дарья Маркеловна

Отец ребёнка: Шевяков Маркел Степанов

Крепость-Кондурча, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевяков Маркел Степанов

Смерть
Неизвестно
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