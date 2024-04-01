Новоселов Андрей Казак Ст. Токушинской Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиДо ?.06.1872
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: Новоселов Василий
Бракосочетание
22.01.1844
м. 32 вторым браком, ж.?
Рождение ребёнка
25.11.1848
Мать ребёнка: Новоселова Меланья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1849
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Лобанова Марфа Андреева
Мать ребёнка: Новоселова Меланья Васильева
Рождение ребёнка
10.01.1858
Дочь: Татьяна Андреева
Мать ребёнка: Новоселова Меланья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новоселова 1 Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Кто То
Мать ребёнка: Новоселова Меланья Васильева
Смерть
До ?.06.1872