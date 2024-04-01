Новоселов Андрей Казак Ст. Токушинской Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Андрей Казак Ст. Токушинской Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

До ?.06.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Новоселов Василий

Мать: Новоселова Анастасия Ильина

Бракосочетание
22.01.1844

Жена: Новоселова Меланья Васильева

м. 32 вторым браком, ж.?
Рождение ребёнка
25.11.1848

Сын: Новоселов Яков Андреев

Мать ребёнка: Новоселова Меланья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Новоселов Дмитрий Казак Выс. Токушенского Андреев

Мать ребёнка: Новоселова Меланья Васильева

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Лобанова Марфа Андреева

Мать ребёнка: Новоселова Меланья Васильева

Рождение ребёнка
10.01.1858

Дочь: Татьяна Андреева

Мать ребёнка: Новоселова Меланья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова 1 Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Артемий Казак Выс. Токушенского Андреев

Мать ребёнка: Новоселова Меланья Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Кто То

Мать ребёнка: Новоселова Меланья Васильева

Смерть
До ?.06.1872
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