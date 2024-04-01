Новоселов Артемий Казак Выс. Токушенского Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1860
Мать ребёнка: Новоселова Анастасия? Васильева?
Рождение ребёнка
10.08.1872
Сын: Новоселов Максим Артемьев
Мать ребёнка: Новоселова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
28.11.1873
Сын: Новоселов Николай Артемьев
Мать ребёнка: Новоселова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Гладилова Надежда Артемиева
Мать ребёнка: Новоселова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
01.09.1877
Дочь: Марфа Артемьева
Мать ребёнка: Новоселова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
31.12.1891
Дочь: Мелания Артемьева
Мать ребёнка: Новоселова Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Никифор Артемьев
Мать ребёнка: Новоселова Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно