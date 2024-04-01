Новоселов Артемий Казак Выс. Токушенского Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Артемий Казак Выс. Токушенского Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новоселов Андрей Казак Ст. Токушинской Васильев

Мать: Новоселова Меланья Васильева

Рождение ребёнка
14.05.1860

Сын: Новоселов Федор Артемьев

Мать ребёнка: Новоселова Анастасия? Васильева?

Рождение ребёнка
10.08.1872

Сын: Новоселов Максим Артемьев

Мать ребёнка: Новоселова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
28.11.1873

Сын: Новоселов Николай Артемьев

Мать ребёнка: Новоселова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Гладилова Надежда Артемиева

Мать ребёнка: Новоселова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
01.09.1877

Дочь: Марфа Артемьева

Мать ребёнка: Новоселова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
31.12.1891

Дочь: Мелания Артемьева

Мать ребёнка: Новоселова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Никифор Артемьев

Мать ребёнка: Новоселова Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Анастасия? Васильева?

Смерть
Неизвестно
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