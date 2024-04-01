Новоселов Николай Артемьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1873
Рождение ребёнка
28.07.1903
Мать ребёнка: Новоселова Матрона Дмитриева
Рождение ребёнка
19.10.1904
Мать ребёнка: Новоселова Матрона Дмитриева
выдано свидетельство 26308127 выдано 27.11.52 г
Рождение ребёнка
26.04.1907
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Новоселова Матрона Дмитриева
Рождение ребёнка
05.10.1908
Сын: Новоселов Алексей Николаев
Мать ребёнка: Новоселова Матрона Дмитриева
Рождение ребёнка
Около ?.03.1910
Сын: Новоселов Василий Николаев
Мать ребёнка: Новоселова Матрона Дмитриева
Рождение ребёнка
30.07.1911
Сын: Новоселов Василий Николаев
Мать ребёнка: Новоселова Матрона Дмитриева
Рождение ребёнка
10.04.1921
Сын: Новоселов Степан Николаев
Мать ребёнка: Новоселова Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новоселова Устинья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно