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Новоселов Николай Артемьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1873

Отец: Новоселов Артемий Казак Выс. Токушенского Андреев

Мать: Новоселова Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
28.07.1903

Сын: Новоселов Иван Николаев

Мать ребёнка: Новоселова Матрона Дмитриева

Рождение ребёнка
19.10.1904

Сын: Новоселов Иван Николаев

Мать ребёнка: Новоселова Матрона Дмитриева

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
выдано свидетельство 26308127 выдано 27.11.52 г
Рождение ребёнка
26.04.1907

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Новоселова Матрона Дмитриева

Рождение ребёнка
05.10.1908

Сын: Новоселов Алексей Николаев

Мать ребёнка: Новоселова Матрона Дмитриева

Рождение ребёнка
Около ?.03.1910

Сын: Новоселов Василий Николаев

Мать ребёнка: Новоселова Матрона Дмитриева

Рождение ребёнка
30.07.1911

Сын: Новоселов Василий Николаев

Мать ребёнка: Новоселова Матрона Дмитриева

Рождение ребёнка
10.04.1921

Сын: Новоселов Степан Николаев

Мать ребёнка: Новоселова Устинья

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Устинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Матрона Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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