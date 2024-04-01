Новоселова Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малышев ? Иван
Рождение ребёнка
10.08.1872
Сын: Новоселов Максим Артемьев
Отец ребёнка: Новоселов Артемий Казак Выс. Токушенского Андреев
Рождение ребёнка
28.11.1873
Сын: Новоселов Николай Артемьев
Отец ребёнка: Новоселов Артемий Казак Выс. Токушенского Андреев
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Гладилова Надежда Артемиева
Отец ребёнка: Новоселов Артемий Казак Выс. Токушенского Андреев
Рождение ребёнка
01.09.1877
Дочь: Марфа Артемьева
Отец ребёнка: Новоселов Артемий Казак Выс. Токушенского Андреев
Рождение ребёнка
31.12.1891
Дочь: Мелания Артемьева
Отец ребёнка: Новоселов Артемий Казак Выс. Токушенского Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Никифор Артемьев
Отец ребёнка: Новоселов Артемий Казак Выс. Токушенского Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно