Новоселова Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малышев ? Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1872

Сын: Новоселов Максим Артемьев

Отец ребёнка: Новоселов Артемий Казак Выс. Токушенского Андреев

Рождение ребёнка
28.11.1873

Сын: Новоселов Николай Артемьев

Отец ребёнка: Новоселов Артемий Казак Выс. Токушенского Андреев

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Гладилова Надежда Артемиева

Отец ребёнка: Новоселов Артемий Казак Выс. Токушенского Андреев

Рождение ребёнка
01.09.1877

Дочь: Марфа Артемьева

Отец ребёнка: Новоселов Артемий Казак Выс. Токушенского Андреев

Рождение ребёнка
31.12.1891

Дочь: Мелания Артемьева

Отец ребёнка: Новоселов Артемий Казак Выс. Токушенского Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Никифор Артемьев

Отец ребёнка: Новоселов Артемий Казак Выс. Токушенского Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Артемий Казак Выс. Токушенского Андреев

Смерть
Неизвестно
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