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Новоселов Никифор Артемьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новоселов Артемий Казак Выс. Токушенского Андреев

Мать: Новоселова Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Устинья Георгиева

Рождение ребёнка
03.12.1904

Дочь: (Новоселова) Варвара Никифорова

Мать ребёнка: Новоселова Устинья Георгиева

Рождение ребёнка
19.10.1908

Дочь: (Новоселова) Елизавета Никифорова

Мать ребёнка: Новоселова Устинья Георгиева

Рождение ребёнка
22.11.1910

Сын: Новоселов Георгий Никандров?

Мать ребёнка: Новоселова Устинья Георгиева

Смерть
Неизвестно

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