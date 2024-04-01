Новоселов Никифор Артемьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1904
Дочь: (Новоселова) Варвара Никифорова
Мать ребёнка: Новоселова Устинья Георгиева
Рождение ребёнка
19.10.1908
Дочь: (Новоселова) Елизавета Никифорова
Мать ребёнка: Новоселова Устинья Георгиева
Рождение ребёнка
22.11.1910
Сын: Новоселов Георгий Никандров?
Мать ребёнка: Новоселова Устинья Георгиева
Смерть
Неизвестно