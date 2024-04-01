Новоселов Дмитрий Казак Выс. Токушенского Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смерти09.06.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Бракосочетание
25.01.1876
М. 26 Ж. 18
Рождение ребёнка
26.02.1877
Сын: Новоселов Прокопий Дмитриев
Мать ребёнка: Новоселова Параскева Тарасова
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: Мелькова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Новоселова Параскева Тарасова
Рождение ребёнка
16.06.1888
Дочь: Агрипина Дмитриева
Мать ребёнка: Новоселова Параскева Тарасова
мать записана как Анна Алексеева
Рождение ребёнка
26.08.1889
Дочь: Созонова Наталья Дмитриева
Мать ребёнка: Новоселова Параскева Тарасова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новоселова Параскева Тарасова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новоселова Параскева Тарасова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Дмитриева
Мать ребёнка: Новоселова Параскева Тарасова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кондратова Таисия Дмитриева
Мать ребёнка: Новоселова Параскева Тарасова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Дмитриева
Мать ребёнка: Новоселова Параскева Тарасова
Смерть
09.06.1911
55 лет, горячка