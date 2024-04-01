Новоселов Дмитрий Казак Выс. Токушенского Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Дмитрий Казак Выс. Токушенского Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

09.06.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Новоселов Андрей Казак Ст. Токушинской Васильев

Мать: Новоселова Меланья Васильева

Бракосочетание
25.01.1876

Жена: Новоселова Параскева Тарасова

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
М. 26 Ж. 18
Рождение ребёнка
26.02.1877

Сын: Новоселов Прокопий Дмитриев

Мать ребёнка: Новоселова Параскева Тарасова

Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: Мелькова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Новоселова Параскева Тарасова

Рождение ребёнка
16.06.1888

Дочь: Агрипина Дмитриева

Мать ребёнка: Новоселова Параскева Тарасова

мать записана как Анна Алексеева
Рождение ребёнка
26.08.1889

Дочь: Созонова Наталья Дмитриева

Мать ребёнка: Новоселова Параскева Тарасова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Филип Дмитриев

Мать ребёнка: Новоселова Параскева Тарасова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Иван Дмитриев

Мать ребёнка: Новоселова Параскева Тарасова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Дмитриева

Мать ребёнка: Новоселова Параскева Тарасова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кондратова Таисия Дмитриева

Мать ребёнка: Новоселова Параскева Тарасова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Дмитриева

Мать ребёнка: Новоселова Параскева Тарасова

Смерть
09.06.1911
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
55 лет, горячка
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