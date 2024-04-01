Новоселов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Новоселов Андрей Казак Ст. Токушинской Васильев
Мать ребёнка: Новоселова Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
Около 1822
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Киселева Варвара Васильева
Мать ребёнка: Новоселова Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Васильеаа
Мать ребёнка: Новоселова Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новоселова Анастасия Ильина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Степан Васильев
Мать ребёнка: Новоселова Анастасия Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно