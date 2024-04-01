Новоселов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Новоселов Андрей Казак Ст. Токушинской Васильев

Мать ребёнка: Новоселова Анастасия Ильина

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Новоселов Прокопий Казак Выс. Токушенского Васильев

Мать ребёнка: Новоселова Анастасия Ильина

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Киселева Варвара Васильева

Мать ребёнка: Новоселова Анастасия Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильеаа

Мать ребёнка: Новоселова Анастасия Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Иван Васильев

Мать ребёнка: Новоселова Анастасия Ильина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Степан Васильев

Мать ребёнка: Новоселова Анастасия Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Анастасия Ильина

Смерть
Неизвестно
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