Новоселов Степан Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новоселов Василий
Рождение ребёнка
26.04.1851
Дочь: Марфа Стефанова
Мать ребёнка: Новоселова Агафья Евлампиева
Рождение ребёнка
23.06.1872
Мать ребёнка: Новоселова Анастасия Георгиева
Рождение ребёнка
31.10.1874
Мать ребёнка: Новоселова Анастасия Георгиева
Рождение ребёнка
17.11.1876
Сын: Новоселов Григорий Стефанов
Мать ребёнка: Новоселова Анастасия Георгиева
Рождение ребёнка
Около 1880
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Михаил Стефанов
Мать ребёнка: Новоселова Анастасия Георгиева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно