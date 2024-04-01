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Новоселов Степан Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новоселов Василий

Мать: Новоселова Анастасия Ильина

Рождение ребёнка
26.04.1851

Дочь: Марфа Стефанова

Мать ребёнка: Новоселова Агафья Евлампиева

Рождение ребёнка
23.06.1872

Сын: Новоселов Петр Стефанов

Мать ребёнка: Новоселова Анастасия Георгиева

Рождение ребёнка
31.10.1874

Сын: Новоселов Косма Стефанов

Мать ребёнка: Новоселова Анастасия Георгиева

Рождение ребёнка
17.11.1876

Сын: Новоселов Григорий Стефанов

Мать ребёнка: Новоселова Анастасия Георгиева

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Новоселов Федор Казак Выс. Токушенского Стефанов

Мать ребёнка: Новоселова Анастасия Георгиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Агафья Евлампиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Михаил Стефанов

Мать ребёнка: Новоселова Анастасия Георгиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новоселова Анастасия Георгиева

Смерть
Неизвестно
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