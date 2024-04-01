Новоселова Анастасия Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Георгий
Рождение ребёнка
23.06.1872
Отец ребёнка: Новоселов Степан Васильев
Рождение ребёнка
31.10.1874
Отец ребёнка: Новоселов Степан Васильев
Рождение ребёнка
17.11.1876
Сын: Новоселов Григорий Стефанов
Отец ребёнка: Новоселов Степан Васильев
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Новоселов Федор Казак Выс. Токушенского Стефанов
Отец ребёнка: Новоселов Степан Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Михаил Стефанов
Отец ребёнка: Новоселов Степан Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно