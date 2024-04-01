Новоселова Анастасия Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова Анастасия Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Георгий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1872

Сын: Новоселов Петр Стефанов

Отец ребёнка: Новоселов Степан Васильев

Рождение ребёнка
31.10.1874

Сын: Новоселов Косма Стефанов

Отец ребёнка: Новоселов Степан Васильев

Рождение ребёнка
17.11.1876

Сын: Новоселов Григорий Стефанов

Отец ребёнка: Новоселов Степан Васильев

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Новоселов Федор Казак Выс. Токушенского Стефанов

Отец ребёнка: Новоселов Степан Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Михаил Стефанов

Отец ребёнка: Новоселов Степан Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Степан Васильев

Смерть
Неизвестно
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