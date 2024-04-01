Белова (Сорокина) Клавдия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1914
Отец ребёнка: Белов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
27.02.1916
Отец ребёнка: Белов Павел Григорьевич
ВВ и АВ Сорокины
Рождение ребёнка
28.04.1924
Сын: Белов Юрий Павлович
Отец ребёнка: Белов Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
01.12.1925
Дочь: (Белова) Лилия Павловна
Отец ребёнка: Белов Павел Григорьевич
Смерть
Неизвестно