Белова (Сорокина) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Сорокина) Клавдия Васильевна

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Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Сорокин Василий Дионисьев

Мать: Сорокина (Кузнецова) Феодосия Павловна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
20.10.1914

Сын: Белов Александр Павлович

Отец ребёнка: Белов Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
27.02.1916

Сын: Белов Георгий Павлович

Отец ребёнка: Белов Павел Григорьевич

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
ВВ и АВ Сорокины
Рождение ребёнка
28.04.1924

Сын: Белов Юрий Павлович

Отец ребёнка: Белов Павел Григорьевич

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.12.1925

Дочь: (Белова) Лилия Павловна

Отец ребёнка: Белов Павел Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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