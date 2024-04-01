Белов Павел Григорьевич
Место рождения
Дата рождения17.08.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1895
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феня?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1914
Мать ребёнка: Белова (Сорокина) Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
27.02.1916
Мать ребёнка: Белова (Сорокина) Клавдия Васильевна
ВВ и АВ Сорокины
Рождение ребёнка
28.04.1924
Сын: Белов Юрий Павлович
Мать ребёнка: Белова (Сорокина) Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
01.12.1925
Дочь: (Белова) Лилия Павловна
Мать ребёнка: Белова (Сорокина) Клавдия Васильевна
Смерть
Неизвестно