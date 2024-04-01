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Белов Павел Григорьевич

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Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

17.08.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1895

Отец: Белов Григорий Евгеньев

Мать: Белова (Мухина) Екатерина Федорова

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феня?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова (Сорокина) Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
20.10.1914

Сын: Белов Александр Павлович

Мать ребёнка: Белова (Сорокина) Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
27.02.1916

Сын: Белов Георгий Павлович

Мать ребёнка: Белова (Сорокина) Клавдия Васильевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
ВВ и АВ Сорокины
Рождение ребёнка
28.04.1924

Сын: Белов Юрий Павлович

Мать ребёнка: Белова (Сорокина) Клавдия Васильевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.12.1925

Дочь: (Белова) Лилия Павловна

Мать ребёнка: Белова (Сорокина) Клавдия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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