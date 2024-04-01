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(Белова) Лилия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

Около 1894 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
01.12.1925

Отец: Белов Павел Григорьевич

Мать: Белова (Сорокина) Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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