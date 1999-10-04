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Roussel (Булацель) Елена Львовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

06.08.1906 ст.

Дата смерти

04.10.1999

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1906 ст.

Отец: Булацель Лев Ипполитович

Мать: Булацель Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Руссель (roussel) Edmond Marcel

Место жительства
Неизвестно
Похороны
После 04.10.1999
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Смерть
04.10.1999
Пригород Парижа Аржантёй (Argenteuil): Реестр смертей во Франции, 1970-2020 | Номер сертификата 000000802
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