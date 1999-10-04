Roussel (Булацель) Елена Львовна
Место рождения
Дата рождения06.08.1906 ст.
Дата смерти04.10.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1906 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
После 04.10.1999
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
Смерть
04.10.1999
Пригород Парижа Аржантёй (Argenteuil): Реестр смертей во Франции, 1970-2020 | Номер сертификата 000000802