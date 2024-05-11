Булацель Лев Ипполитович
Место рождения
Дата рождения14.12.1875 ст.
Дата смерти02.02.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1875 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый офицер
Образование
По 31.08.1895 ст.
Образовательное учреждение: Николаевское кавалерийское училище
Рождение ребёнка
06.08.1906 ст.
Дочь: Roussel (Булацель) Елена Львовна
Мать ребёнка: Булацель (Толочинова) Екатерина Николаевна
Смерть
02.02.1951
г. Париж, Регион Иль-де-Фра́нс (Île-de-France), Франция
Похороны
После 02.02.1951
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, г. Париж, Регион Иль-де-Фра́нс (Île-de-France), Франция