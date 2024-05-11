Булацель Лев Ипполитович 14.12.1875 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Булацель Лев Ипполитович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

14.12.1875 ст.

Дата смерти

02.02.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1875 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булацель (Толочинова) Екатерина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Кадровый офицер
Образование
По 31.08.1895 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Николаевское кавалерийское училище
Рождение ребёнка
06.08.1906 ст.

Дочь: Roussel (Булацель) Елена Львовна

Мать ребёнка: Булацель (Толочинова) Екатерина Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
02.02.1951
г. Париж, Регион Иль-де-Фра́нс (Île-de-France), Франция
Похороны
После 02.02.1951
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, г. Париж, Регион Иль-де-Фра́нс (Île-de-France), Франция

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