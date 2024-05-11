Булацель (Толочинова) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти18.10.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Дата рождения взята из надписи на могиле. | Место рождения - предположительное, в это время её отец преподавал в Киевском университете.
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.08.1906 ст.
Дочь: Roussel (Булацель) Елена Львовна
Отец ребёнка: Булацель Лев Ипполитович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
18.10.1966
Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917-1997 в шести томах | Составитель В.Н. Чумаков | Том 1. А–В. Стр. 440 | Булацель (урожд. Толочинова) Екатерина Николаевна (1877 (29 авг. 1884 ?) –... Показать все
Похороны
После 18.10.1966
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, г. Париж, Регион Иль-де-Фра́нс (Île-de-France), Франция