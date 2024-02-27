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Руссель (Roussel) Edmond Marcel

Место рождения

Коммуна Guichen, Департамент Иль и Вилен, Регион Бретань, Франция

Дата рождения

11.09.1899

Дата смерти

13.11.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Коммуна Guichen, Департамент Иль и Вилен, Регион Бретань, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Roussel Елена Львовна

Похороны
После 13.11.1983
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, г. Париж, Регион Иль-де-Фра́нс (Île-de-France), Франция
Смерть
13.11.1983
Ле Мюро (Les Mureaux), Департамент Ивелин, Регион Иль-де-Фра́нс (Île-de-France), Франция
Реестр смертей во Франции, 1970-2020 | Номер сертификата 288
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