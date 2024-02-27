Руссель (Roussel) Edmond Marcel
Место рожденияКоммуна Guichen, Департамент Иль и Вилен, Регион Бретань, Франция
Дата рождения11.09.1899
Дата смерти13.11.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1899
Коммуна Guichen, Департамент Иль и Вилен, Регион Бретань, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Roussel Елена Львовна
Похороны
После 13.11.1983
Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, г. Париж, Регион Иль-де-Фра́нс (Île-de-France), Франция
Смерть
13.11.1983
Ле Мюро (Les Mureaux), Департамент Ивелин, Регион Иль-де-Фра́нс (Île-de-France), Франция
Реестр смертей во Франции, 1970-2020 | Номер сертификата 288