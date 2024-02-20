Фурсов Ларион Савельевич
Место рожденияс. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Дата рождения1765
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Фурсов Савелий Иванович
Мать: Фурсова Софья Ивановна
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Бракосочетание
После 1780
Жена: Фурсова Улита Трофимовна
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Эртиль
Рождение ребёнка
1787
Сын: Фурсов Константин Ларионович
Мать ребёнка: Фурсова Улита Трофимовна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Фурсов Лаврентий Ларионович
Мать ребёнка: Фурсова Улита Трофимовна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Фурсова Улита Трофимовна
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1794
Сын: Фурсов Кирила Ларионович (Рекрут С 1812)
Мать ребёнка: Фурсова Улита Трофимовна
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: Фурсова Улита Трофимовна
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Смерть
После 1816
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия