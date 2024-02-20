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Фурсов Лаврентий Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Фурсов Ларион Савельевич

Мать: Фурсова Улита Трофимовна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Маланья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Фурсова Степанида

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1811

Сын: Фурсов Леон Лаврентьевич

Мать ребёнка: Фурсова Степанида

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марфа Лаврентьевна

Мать ребёнка: Фурсова Степанида

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1816

Сын: Фурсов Федор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Фурсова Степанида

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Фурсов Яков Лаврентиевич

Мать ребёнка: Фурсова Степанида

с. Матренка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Степанида

Смерть
После 1816
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