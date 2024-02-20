Фурсов Лаврентий Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Фурсов Ларион Савельевич
Мать: Фурсова Улита Трофимовна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Маланья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Фурсова Степанида
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Фурсова Степанида
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марфа Лаврентьевна
Мать ребёнка: Фурсова Степанида
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1816
Сын: Фурсов Федор Лаврентьевич
Мать ребёнка: Фурсова Степанида
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Фурсова Степанида
с. Матренка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсова Степанида
Смерть
После 1816