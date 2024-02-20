Фурсов Федор Лаврентьевич
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1816
Дата смерти16.01.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Фурсов Лаврентий Ларионович
Мать: Фурсова Степанида
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Фурсов ?
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Фурсов ?
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Боева Агрипина Федоровна
Мать ребёнка: Фурсов ?
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Фурсов ?
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фурсов ?
Смерть
16.01.1887