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Фурсов Федор Лаврентьевич

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1816

Дата смерти

16.01.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Фурсов Лаврентий Ларионович

Мать: Фурсова Степанида

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Фурсов Яков Федорович

Мать ребёнка: Фурсов ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1849

Сын: Фурсов Василий Федорович

Мать ребёнка: Фурсов ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Боева Агрипина Федоровна

Мать ребёнка: Фурсов ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Фурсов ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсов ?

Смерть
16.01.1887
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