Боева (Фурсова) Агрипина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боева (Фурсова) Агрипина Федоровна

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Фурсов Федор Лаврентьевич

Мать: Фурсов ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
08.11.1871

Муж: Боев Иван Антонович

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Боев Петр Иванович

Отец ребёнка: Боев Иван Антонович

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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