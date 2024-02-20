Боева (Фурсова) Агрипина Федоровна
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Фурсов Федор Лаврентьевич
Мать: Фурсов ?
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
08.11.1871
Муж: Боев Иван Антонович
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Боев Петр Иванович
Отец ребёнка: Боев Иван Антонович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно