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Боев Иван Антонович

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Боев Антон

Мать: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
08.11.1871

Жена: Боева Агрипина Федоровна

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Боев Петр Иванович

Мать ребёнка: Боева Агрипина Федоровна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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