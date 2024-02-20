Боев Иван Антонович
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Боев Антон
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
08.11.1871
Жена: Боева Агрипина Федоровна
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Боев Петр Иванович
Мать ребёнка: Боева Агрипина Федоровна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно