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Фурсов Василий Федорович

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Фурсов Федор Лаврентьевич

Мать: Фурсов ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Абрамовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
20.02.1872

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Абрамовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1874

Сын: Фурсов Яков Васильевич (Солдат)

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Абрамовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.02.1878

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Абрамовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1881

Дочь: Сотникова Агафья Васильевна

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Абрамовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1883

Сын: Фурсов Дмитрий Васильевич (Солдат)

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Абрамовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1886

Дочь: Усова Наталия Васильевна

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Абрамовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1889

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Фурсова Пелагия Абрамовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Пелагия Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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