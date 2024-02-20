Фурсов Дмитрий Васильевич (Солдат)
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения21.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1883
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1903
Дочь: Елена Дмитриевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1905
Дочь: Марфа Дмитриевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1907
Дочь: Анна Дмитриевна
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1910
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1912
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1915
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния Россия
Рождение ребёнка
10.01.1917
Сын: Фурсов Афанасий Дмитриевич
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно