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Фурсов Дмитрий Васильевич (Солдат)

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

21.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1883

Отец: Фурсов Василий Федорович

Мать: Фурсова Пелагия Абрамовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.05.1903

Дочь: Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1905

Дочь: Марфа Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1907

Дочь: Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
04.01.1910

Сын: Фурсов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
23.07.1912

Сын: Фурсов Тихон Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
11.01.1915

Сын: Фурсов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния Россия
Рождение ребёнка
10.01.1917

Сын: Фурсов Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
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