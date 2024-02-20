Фурсов Павел Дмитриевич
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния Россия
Дата рождения11.01.1915
Дата смерти31.03.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1915
Отец: Фурсов Дмитрий Васильевич (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния Россия
Похороны
31.03.1942
РСФСР Тверская обл.,Ржевский р-н с/п «Чертолино» д.Погорелки
Братское захоронение
Смерть
31.03.1942
РСФСР Тверская обл.,Ржевский р-н с.Мантурово убит в бою