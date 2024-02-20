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Фурсов Павел Дмитриевич

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния Россия

Дата рождения

11.01.1915

Дата смерти

31.03.1942

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
11.01.1915

Отец: Фурсов Дмитрий Васильевич (Солдат)

Мать: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния Россия
Похороны
31.03.1942
РСФСР Тверская обл.,Ржевский р-н с/п «Чертолино» д.Погорелки
Братское захоронение
Смерть
31.03.1942
РСФСР Тверская обл.,Ржевский р-н с.Мантурово убит в бою
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