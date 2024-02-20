Усова (Фурсова) Наталия Васильевна
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения16.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1886
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
09.11.1905
Муж: Усов Михаил Никитич
Архангельская церковь села Ячейки Бобровский уезд Воронежская губ.,Россия
Смерть
Неизвестно