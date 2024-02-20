Усова (Фурсова) Наталия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсова (Фурсова) Наталия Васильевна

Усова (Фурсова) Наталия Васильевна

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

16.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1886

Отец: Фурсов Василий Федорович

Мать: Фурсова Пелагия Абрамовна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
09.11.1905

Муж: Усов Михаил Никитич

Архангельская церковь села Ячейки Бобровский уезд Воронежская губ.,Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close