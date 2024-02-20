Фурсов Яков Федорович
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Отец: Фурсов Федор Лаврентьевич
Мать: Фурсов ?
Дочь: Казакова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна
Дочь: Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна
Сын: Фурсов Петр Яковлевич (Старший Закройщик)
Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна
Дочь: Попова Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна
Дочь: Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна
Дочь: Дарья Яковлевна
Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна
Сын: Фурсов Мл. Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна
Дочь: Усова Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна
Жена: Фурсова Анна Тихоновна