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Фурсов Яков Федорович

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Фурсов Федор Лаврентьевич

Мать: Фурсов ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Казакова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1867

Сын: Фурсов Савва Яковлевич

Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1870

Дочь: Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна

с. Ячейка, Бобровский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1871

Сын: Фурсов Петр Яковлевич (Старший Закройщик)

Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Попова Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна

Рождение ребёнка
05.10.1874

Сын: Фурсов Фома Яковлевич

Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1877

Сын: Фурсов Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1880

Дочь: Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1882

Сын: Фурсов Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1885

Дочь: Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1886

Сын: Фурсов Мл. Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1889

Сын: Фурсов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1891

Дочь: Усова Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Фурсова Анна Тихоновна

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Анна Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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