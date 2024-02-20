Фурсова (Мезенцева?) Анна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти23.09.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
1867
Дочь: Казакова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
13.01.1870
Дочь: Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович
с. Ячейка, Бобровский уезд
Рождение ребёнка
17.12.1871
Сын: Фурсов Петр Яковлевич (Старший Закройщик)
Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Попова Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович
Рождение ребёнка
05.10.1874
Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1877
Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.03.1880
Дочь: Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1882
Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.03.1885
Дочь: Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
25.07.1886
Сын: Фурсов Мл. Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1889
Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1891
Дочь: Усова Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Фурсов Яков Федорович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.09.1917
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния