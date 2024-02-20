Фурсова Улита Трофимовна
Место рожденияРоссия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Эртиль
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Эртиль
Бракосочетание
После 1780
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Эртиль
Рождение ребёнка
1787
Сын: Фурсов Константин Ларионович
Отец ребёнка: Фурсов Ларион Савельевич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Фурсов Лаврентий Ларионович
Отец ребёнка: Фурсов Ларион Савельевич
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Фурсов Ларион Савельевич
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1794
Сын: Фурсов Кирила Ларионович (Рекрут С 1812)
Отец ребёнка: Фурсов Ларион Савельевич
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Фурсов Ларион Савельевич
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Смерть
После 1816
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Эртиль
Похороны
Неизвестно
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Эртиль