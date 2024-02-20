Фурсова Улита Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова Улита Трофимовна

Место рождения

Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Эртиль

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Эртиль
Бракосочетание
После 1780

Муж: Фурсов Ларион Савельевич

Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Эртиль
Рождение ребёнка
1787

Сын: Фурсов Константин Ларионович

Отец ребёнка: Фурсов Ларион Савельевич

Рождение ребёнка
1790

Сын: Фурсов Лаврентий Ларионович

Отец ребёнка: Фурсов Ларион Савельевич

Рождение ребёнка
1792

Сын: Фурсов Игнат Ларионович

Отец ребёнка: Фурсов Ларион Савельевич

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1794

Сын: Фурсов Кирила Ларионович (Рекрут С 1812)

Отец ребёнка: Фурсов Ларион Савельевич

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Фурсов 1 Иона Ларионович

Отец ребёнка: Фурсов Ларион Савельевич

Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Смерть
После 1816
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Эртиль
Похороны
Неизвестно
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Эртиль
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