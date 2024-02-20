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Фурсов 1 Иона Ларионович

Место рождения

Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Фурсов Ларион Савельевич

Мать: Фурсова Улита Трофимовна

Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Фурсов Михаил (Ионович?)

Мать ребёнка: Фурсова Аграфена

Рождение ребёнка
1812

Сын: Фурсов Ермил Ионович (Солдат)

Мать ребёнка: Фурсова Аграфена

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1825

Сын: Фурсов Антон Ионович

Мать ребёнка: Фурсова Аграфена

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Аграфена

Смерть
После 1816
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Похороны
Неизвестно
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Ячейка
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