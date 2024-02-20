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Фурсов Ермил Ионович (Солдат)

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия

Дата рождения

1812

Дата смерти

24.07.1877

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Фурсов 1 Иона Ларионович

Мать: Фурсова Аграфена

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Фурсов Евдоким Ермилович

Мать ребёнка: ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Фурсов Стефан Ермилович

Мать ребёнка: ?

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
24.07.1877
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