Фурсов Ермил Ионович (Солдат)
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Дата рождения1812
Дата смерти24.07.1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Фурсов 1 Иона Ларионович
Мать: Фурсова Аграфена
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: ?
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Около 1855
Мать ребёнка: ?
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
24.07.1877