Фурсов Стефан Ермилович
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Фурсов Ермил Ионович (Солдат)
Мать: ?
Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна
Дочь: Хованцева Ирина Стефановна
Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна
Дочь: Каширина Ксения Стефановна
Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна
Сын: Фурсов Лаврентий Стефанович
Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна
Сын: Фурсов Алексей Стефанович
Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна
Дочь: Ускова Татьяна Стефановна
Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна
Сын: Фурсов Василий Стефанович (Солдат)
Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна
Сын: Фурсов Тимофей Стефанович
Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна
Дочь: Фурсова Надежда Стефановна
Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна
Дочь: Мария Стефановна
Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна
Дочь: Фурсова Татьяна Стефановна
Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна
Сын: Фурсов Константин Стефанович
Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна
Дочь: Мезенцева Ефросинья (Евдокия) Стефановна
Мать ребёнка: Фурсова Елена Григорьевна