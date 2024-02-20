Фурсова Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смерти26.11.1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец ребёнка: Фурсов Стефан Ермилович
Дочь: Хованцева Ирина Стефановна
Отец ребёнка: Фурсов Стефан Ермилович
Дочь: Каширина Ксения Стефановна
Отец ребёнка: Фурсов Стефан Ермилович
Сын: Фурсов Лаврентий Стефанович
Отец ребёнка: Фурсов Стефан Ермилович
Сын: Фурсов Алексей Стефанович
Отец ребёнка: Фурсов Стефан Ермилович
Дочь: Ускова Татьяна Стефановна
Отец ребёнка: Фурсов Стефан Ермилович
Сын: Фурсов Василий Стефанович (Солдат)
Отец ребёнка: Фурсов Стефан Ермилович
Сын: Фурсов Тимофей Стефанович
Отец ребёнка: Фурсов Стефан Ермилович
Отец ребёнка: Фурсов Стефан Ермилович
Дочь: Фурсова Надежда Стефановна
Отец ребёнка: Фурсов Стефан Ермилович
Дочь: Мария Стефановна
Отец ребёнка: Фурсов Стефан Ермилович
Дочь: Фурсова Татьяна Стефановна
Отец ребёнка: Фурсов Стефан Ермилович
Отец ребёнка: Фурсов Стефан Ермилович
Отец ребёнка: Фурсов Стефан Ермилович
Сын: Фурсов Константин Стефанович
Отец ребёнка: Фурсов Стефан Ермилович
Дочь: Мезенцева Ефросинья (Евдокия) Стефановна
Отец ребёнка: Фурсов Стефан Ермилович