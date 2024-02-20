Фурсов Алексей Стефанович
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения06.03.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
06.03.1876
Отец: Фурсов Стефан Ермилович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
09.11.1894
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
02.10.1896
Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.07.1900
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1902
Сын: Фурсов Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1904
Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
21.11.1904
Сын: Фурсов Митрофан Алексеевич
Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
30.11.1905
Дочь: Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1908
Сын: Фурсов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
14.03.1910
Сын: Фурсов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
16.05.1912
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
09.09.1913
Дочь: Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
21.08.1915
Мать ребёнка: Фурсова Ксения Козьминична
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно