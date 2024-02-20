Фурсова Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1800
Отец ребёнка: Фурсов 1 Иона Ларионович
Рождение ребёнка
1812
Сын: Фурсов Ермил Ионович (Солдат)
Отец ребёнка: Фурсов 1 Иона Ларионович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1825
Сын: Фурсов Антон Ионович
Отец ребёнка: Фурсов 1 Иона Ларионович
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1816