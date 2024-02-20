Фурсова (Кондаурова) Софья Ивановна
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиОколо 1787
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Кондауров Иван Иванович
Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль
Рождение ребёнка
1753
Отец ребёнка: Фурсов Савелий Иванович
с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежская губ.,Россия
Бракосочетание
До 1753
Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Дарья Савельевна
Отец ребёнка: Фурсов Савелий Иванович
с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежской губ Россия
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Наталья Савельевна
Отец ребёнка: Фурсов Савелий Иванович
с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1763
Сын: Фурсов Гаврила Савельевич
Отец ребёнка: Фурсов Савелий Иванович
с. Эртиль, Бобровский уезд,Воронежской губ.,Россия
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Фурсов Савелий Иванович
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Сотникова Наталья Савельевна
Отец ребёнка: Фурсов Савелий Иванович
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Смерть
Около 1787
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Эртиль
Похороны
Неизвестно
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Эртиль