Фурсова (Кондаурова) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фурсова (Кондаурова) Софья Ивановна

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Около 1787

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Кондауров Иван Иванович

Мать: не указана

Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль
Рождение ребёнка
1753

Сын: Фурсов Семен Савельевич

Отец ребёнка: Фурсов Савелий Иванович

с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежская губ.,Россия
Бракосочетание
До 1753

Муж: Фурсов Савелий Иванович

Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Дарья Савельевна

Отец ребёнка: Фурсов Савелий Иванович

с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежской губ Россия
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Наталья Савельевна

Отец ребёнка: Фурсов Савелий Иванович

с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1763

Сын: Фурсов Гаврила Савельевич

Отец ребёнка: Фурсов Савелий Иванович

с. Эртиль, Бобровский уезд,Воронежской губ.,Россия
Рождение ребёнка
1765

Сын: Фурсов Ларион Савельевич

Отец ребёнка: Фурсов Савелий Иванович

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Сотникова Наталья Савельевна

Отец ребёнка: Фурсов Савелий Иванович

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Смерть
Около 1787
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Эртиль
Похороны
Неизвестно
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Эртиль
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