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Фурсов Гаврила Савельевич

Место рождения

с. Эртиль, Бобровский уезд,Воронежской губ.,Россия

Дата рождения

1763

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Фурсов Савелий Иванович

Мать: Фурсова Софья Ивановна

с. Эртиль, Бобровский уезд,Воронежской губ.,Россия
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бычуткин Федот Григорьевич (Приемыш)

Мать ребёнка: Фурсова Авдотья / Евдокия / Андреевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Настасья Гавриловна

Мать ребёнка: Фурсова Авдотья / Евдокия / Андреевна

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Настасья Гавриловна

Мать ребёнка: Фурсова Авдотья / Евдокия / Андреевна

Россич Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Ячейка
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Елена Гавриловна

Мать ребёнка: Фурсова Авдотья / Евдокия / Андреевна

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Дарья Гавриловна

Мать ребёнка: Фурсова Авдотья / Евдокия / Андреевна

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Агафья Гавриловна

Мать ребёнка: Фурсова Авдотья / Евдокия / Андреевна

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Бракосочетание
До 1800

Жена: Фурсова Авдотья / Евдокия / Андреевна

Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Эртиль
Смерть
После 1816
д. Ячейка, Бобровский уезд,Воронежская губ.,Россия
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