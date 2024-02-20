Фурсов Гаврила Савельевич
Место рожденияс. Эртиль, Бобровский уезд,Воронежской губ.,Россия
Дата рождения1763
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Фурсов Савелий Иванович
Мать: Фурсова Софья Ивановна
с. Эртиль, Бобровский уезд,Воронежской губ.,Россия
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бычуткин Федот Григорьевич (Приемыш)
Мать ребёнка: Фурсова Авдотья / Евдокия / Андреевна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Настасья Гавриловна
Мать ребёнка: Фурсова Авдотья / Евдокия / Андреевна
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Настасья Гавриловна
Мать ребёнка: Фурсова Авдотья / Евдокия / Андреевна
Россич Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Ячейка
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Елена Гавриловна
Мать ребёнка: Фурсова Авдотья / Евдокия / Андреевна
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Дарья Гавриловна
Мать ребёнка: Фурсова Авдотья / Евдокия / Андреевна
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Агафья Гавриловна
Мать ребёнка: Фурсова Авдотья / Евдокия / Андреевна
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Бракосочетание
До 1800
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Эртиль
Смерть
После 1816
д. Ячейка, Бобровский уезд,Воронежская губ.,Россия