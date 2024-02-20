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Фурсова Авдотья / Евдокия / Андреевна

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Эртиль

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Эртиль
Рождение ребёнка
1786

Сын: Бычуткин Федот Григорьевич (Приемыш)

Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Настасья Гавриловна

Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Настасья Гавриловна

Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич

Россич Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Ячейка
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Дарья Гавриловна

Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Агафья Гавриловна

Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Бракосочетание
До 1800

Муж: Фурсов Гаврила Савельевич

Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Эртиль
Смерть
После 1816
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Похороны
Неизвестно
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Ячейка
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