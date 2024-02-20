Фурсова Авдотья / Евдокия / Андреевна
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Эртиль
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Бычуткин Федот Григорьевич (Приемыш)
Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Настасья Гавриловна
Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Настасья Гавриловна
Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич
Россич Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Ячейка
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Дарья Гавриловна
Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Агафья Гавриловна
Отец ребёнка: Фурсов Гаврила Савельевич
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Бракосочетание
До 1800
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Эртиль
Смерть
После 1816
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Ячейка
Похороны
Неизвестно
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Ячейка