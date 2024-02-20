Бычуткин Федот Григорьевич (Приемыш) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычуткин Федот Григорьевич (Приемыш)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Фурсов Гаврила Савельевич

Мать: Фурсова Авдотья / Евдокия / Андреевна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Степанида Федотовна

Мать ребёнка: Бычуткина Настасья

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Бычуткин Яков Федотович

Мать ребёнка: Бычуткина Настасья

д. Ячейка Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Смерть
После 1816
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