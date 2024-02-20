Бычуткин Федот Григорьевич (Приемыш)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Степанида Федотовна
Мать ребёнка: Бычуткина Настасья
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Бычуткина Настасья
д. Ячейка Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Смерть
После 1816