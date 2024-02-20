Бычуткина Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычуткина Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Степанида Федотовна

Отец ребёнка: Бычуткин Федот Григорьевич (Приемыш)

д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Бычуткин Яков Федотович

Отец ребёнка: Бычуткин Федот Григорьевич (Приемыш)

д. Ячейка Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Смерть
После 1816
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