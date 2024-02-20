Бычуткина Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Степанида Федотовна
Отец ребёнка: Бычуткин Федот Григорьевич (Приемыш)
д. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Бычуткин Федот Григорьевич (Приемыш)
д. Ячейка Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Смерть
После 1816