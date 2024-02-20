Фурсов Савелий Иванович
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: Фурсов Иван Семенович
Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна
с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежская губ.,Россия
Бракосочетание
До 1753
Жена: Фурсова Софья Ивановна
Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Дарья Савельевна
Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна
с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежской губ Россия
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Наталья Савельевна
Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна
с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1763
Сын: Фурсов Гаврила Савельевич
Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна
с. Эртиль, Бобровский уезд,Воронежской губ.,Россия
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Сотникова Наталья Савельевна
Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна
с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Смерть
До 1795
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Эртиль
Похороны
Неизвестно
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Эртиль