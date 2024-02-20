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Фурсов Савелий Иванович

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: Фурсов Иван Семенович

Мать: Фурсова Василиса Петровна

Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль
Рождение ребёнка
1753

Сын: Фурсов Семен Савельевич

Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна

с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежская губ.,Россия
Бракосочетание
До 1753

Жена: Фурсова Софья Ивановна

Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Дарья Савельевна

Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна

с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежской губ Россия
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Наталья Савельевна

Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна

с. Эртиль, Демшинский уезд Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1763

Сын: Фурсов Гаврила Савельевич

Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна

с. Эртиль, Бобровский уезд,Воронежской губ.,Россия
Рождение ребёнка
1765

Сын: Фурсов Ларион Савельевич

Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Сотникова Наталья Савельевна

Мать ребёнка: Фурсова Софья Ивановна

с. Эртиль, Бобровский уезд, Воронежская губ.,Россия
Смерть
До 1795
Россия Воронежской губ.,Бобровского уезда с.Эртиль
Похороны
Неизвестно
Россия Воронежская губ.,Бобровский уезд с.Эртиль
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