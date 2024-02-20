Фурсов Иван Семенович
Место рожденияРоссия Орловская губ. Ливенский уезд, Заруцкий стан д.Нижний Кунач
Дата рождения1715
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1715
Отец: Фурсов Семен Савельевич
Мать: ?
Россия Орловская губ. Ливенский уезд, Заруцкий стан д.Нижний Кунач
Место жительства
1719
РГАДА , Ф - 350-2-1728 р/с -1719г. лист-134-134а,зап.-348 «...оной сошли со всеми в Киевскую губ. и по Ливнам не числются....» С 1719
Рождение ребёнка
Около 1739
Мать ребёнка: Фурсова Василиса Петровна
Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль
Бракосочетание
До 1739
Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль
Рождение ребёнка
1743
Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Аггеевна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1748
Сын: Фурсов Иван Иванович
Мать ребёнка: Фурсова Василиса Петровна
Россия Орловская губ.,малоархангельский уезд д.Новосильская
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
1762
Россия Воронежская губ., Демшинский уезд с.Эртиль
Смерть
После 1762
Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль