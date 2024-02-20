Фурсов Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсов Иван Семенович

Фурсов Иван Семенович

Место рождения

Россия Орловская губ. Ливенский уезд, Заруцкий стан д.Нижний Кунач

Дата рождения

1715

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Фурсов Семен Савельевич

Мать: ?

Россия Орловская губ. Ливенский уезд, Заруцкий стан д.Нижний Кунач
Место жительства
1719
РГАДА , Ф - 350-2-1728 р/с -1719г. лист-134-134а,зап.-348 «...оной сошли со всеми в Киевскую губ. и по Ливнам не числются....» С 1719
Рождение ребёнка
Около 1739

Сын: Фурсов Савелий Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Василиса Петровна

Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль
Бракосочетание
До 1739

Жена: Фурсова Василиса Петровна

Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль
Рождение ребёнка
1743

Сын: Фурсов Макар Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Прасковья Аггеевна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1748

Сын: Фурсов Иван Иванович

Мать ребёнка: Фурсова Василиса Петровна

Россия Орловская губ.,малоархангельский уезд д.Новосильская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фурсова Прасковья Аггеевна

Похороны
1762
Россия Воронежская губ., Демшинский уезд с.Эртиль
Смерть
После 1762
Россия Воронежская губ.,Демшинский уезд с.Эртиль
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close