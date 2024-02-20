Фурсов Макар Иванович
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Фурсов Иван Семенович
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Филатова Авдотья Макаровна
Мать ребёнка: Фурсова Дарья Андреевна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: Фурсова Дарья Андреевна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Бракосочетание
До 1765
Жена: Фурсова Дарья Андреевна
Россия Орловская губ.,Малоархангельский уезд с.Дросково
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Фурсова Дарья Андреевна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Фурсова Дарья Андреевна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Данилова Домна Макаровна
Мать ребёнка: Фурсова Дарья Андреевна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Мавра Макаровна
Мать ребёнка: Фурсова Дарья Андреевна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Фурсова Дарья Андреевна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Смерть
Неизвестно