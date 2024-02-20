Фурсов Антон Макарович
Место рожденияРоссия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Фурсов Макар Иванович
Мать: Фурсова Дарья Андреевна
Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
До 1820
д.Новосильская Дросковская волость Малоархангельского / Ливенского / уезда Орловской губ. Россия
Смерть
Неизвестно