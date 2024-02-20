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Фурсов Антон Макарович

Место рождения

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Фурсов Макар Иванович

Мать: Фурсова Дарья Андреевна

Россия Орловская губ.Малоархангельский уезд д,Новосильская
Рождение ребёнка
До 1820

Сын: Фурсов Семен Антонович

Мать ребёнка: не указана

д.Новосильская Дросковская волость Малоархангельского / Ливенского / уезда Орловской губ. Россия
Смерть
Неизвестно
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